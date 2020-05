Clausura ecología tienda de regalos

PUBLICIDAD

Clausuran la tienda de regalos “Globos Toys Erika” del bulevar Pape, por no acatar las disposiciones implementadas por el departamento de salud, específicamente con las establecidas para reducir la movilidad de ciudadanos, pues el negocio mantenía sus puertas abiertas después de las 4:00 de la tarde.

Gerardo Flores, jefe del departamento de Ecología Municipal, informó que se detectó a este negocio prestando el servicio de manera normal, a pesar que los encargados ya estaban enterados que los negocios con actividades no esenciales establecidos sobre el bulevar Pape, debían cerrar sus puertas a las 16:00 horas, horario que obviamente no respetaron.

Dijo que las indicaciones de las autoridades son muy claras, en el sentido de que todos los comerciantes deben respetar las medidas preventivas y recordó que esta semana se clausuraron varios negocios que incumplieron de distinta forma las recomendaciones de prevención contra el COVID 19.

En esta batalla contra el COVID, no hay concesiones, por lo que todos los negocios que sean detectados incumpliendo algunas de estas recomendaciones serán clausurados, puntualizo el jefe del departamento de Ecología Municipal.

Dejó en claro que los patrullajes de vigilancia y supervisión, se llevan a cabo por toda la ciudad y los elementos a su cargo tienen la indicación de bajar de las unidades para ingresar a los comercios, para asegurarse que estos cumplan con cada una de las medidas de prevención.

Esta revisión se hace aleatoriamente, no importando la colonia que se trate, es decir que no están concentrados solo en la zona centro o en la llamada zona dorada, sino que la vigilancia es por toda la ciudad y aquellos que no cumplan, serán clausurados.