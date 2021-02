Clausuran bar en Frontera por incumplir el horario establecido por las autoridades de salud ante el Covid -19

PUBLICIDAD

FRONTERA., COAH.-La clausura de un bar debido a que no se cumplió con el horario de cierre así como la recomendación a otro negocio del giro por tener música en vivo estando prohibido, fue el resultado de los operativos que se realizaron durante el fin de semana largo por parte del departamento de Salud Municipal.

Carlos Araiza, Sub Director de Salud dijo que por el momento se dio solo una clausura debido a que un bar ubicado sobre la carretera 30 no cumplió con el horario de cierre, esto debido a que los asistentes al lugar no quisieron salir del establecimiento antes de las 12 de la noche por lo que se procedió a realizar la clausura.

“Realizamos recorridos por diversos establecimientos y nos dimos cuenta que uno de ellos se encontraba abierto después de las 12 de la noche, ingresamos y el propietario del mismo nos dijo que fue por culpa de los asistentes quienes no quisieron desalojar el lugar, esto haciendo caso omiso de las recomendaciones de los trabajadores quienes en varias ocasiones les pidieron salir del establecimiento”.

El Sub Director dijo que fue por medio de seguridad Pública que se procedió a desalojar a los asistentes del lugar, para después colocar los sellos de clausura en el establecimiento, esto por no cumplir con los horarios establecidos que marca el sub comité de salud.

Por otra parte, un bar ubicado sobre el bulevar Ejército Mexicano también recibió algunas recomendaciones debido a que presentaba música en vivo, lo cual está prohibido, por lo que se les pidió que a partir de esta semana la actividad quedará cancelada, de lo contario se procederá a la clausura del lugar y a la emisión de multas.

Carlos Araiza dijo que en los negocios se tiene que tomar que si se incumple con las recomendaciones dada a conocer por el sub comité se va a sancionar, ya que se tiene que tomar en cuenta que para las 12 ya el lugar tiene que estar limpio y cerrado, debido a que no se permite que después de esa hora se encuentren en el interior ni siquiera los trabajadores.

“Hacemos la solicitud a los dueños de los negocios para que tomen en cuenta todas las medidas preventivas desde la sana distancia, hasta el uso del cubre bocas y el horario de cierre, esto para evitar sanciones económicas y clausuras por incumplir lo estipulado por el sub comité de salud para evitar incrementos en los casos de covid-19”.