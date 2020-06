Clausuran restaurante

Una empleada no traía cubrebocas al momento de la inspección

PUBLICIDAD

Propietarios de comercios en Monclova están generando pérdidas a causa de empleados que se resisten llevar a cabo las medidas preventivas contra el coronavirus, obligando que los negocios en los que prestan sus servicios como ocurrió con Cletos Grill, donde una de las empleadas se negó a utilizar el cubrebocas, sean clausurados.

Gerardo Flores, jefe del departamento de Ecología y Medio Ambiente, en esta ciudad, reiteró que no se permitirá que nadie en esta ciudad exponga al resto de los ciudadanos a un contagio masivo, solo por no cumplir con cualquiera de las medidas de prevención, dijo que el Cletos Grill, fue clausurado porque una de las empleadas no estaba utilizando el cubrebocas, cuando prestaba sus servicios tras la barra de este restaurante.

El funcionario dijo que el argumento de la empleada es que le resulta muy incómodo trabajar con el cubrebocas, motivo por el cual se lo quitó para atender a los clientes, ante esta falta por violar las disposiciones estatales, se procedió de manera fulminante a la clausura del negocio que se ubica en la parte trasera de Pollos Puente sobre la avenida acereros.

El costo de la sanción económica para la propietaria, será de 25 Umas que representa 2 mil 172 pesos por no usar el cubrebocas, esta actitud del no uso del cubrebocas o no llevar cualquiera de las medidas de prevención va en detrimento del propio negocio, porque esto podría alejar a los clientes al sentir que el lugar podría ser una zona de alto riesgo para un contagio.

Por ese motivo tan pronto fueron colocados los sellos de clausura, la propietaria del restaurante Cletos, se reunió con sus empleados para concientizarlos de que hay que hacer caso a las recomendaciones de salud; ahora solo resta que pague la sanción correspondiente para le sean retirados los sellos y pueda continuar ofreciendo el servicio a sus clientes.