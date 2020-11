‘Colapsa’ Monclova por AHMSA

Proveedores locales están en la ruina, no hay acercamiento, ni dinero para aguinaldos

PUBLICIDAD

Las cámaras que integran la Unión de Organismos Empresariales hicieron un llamado a AHMSA, piden un compromiso para pagar los más de mil 310 millones de pesos a proveedores, pero el llamado también es al Gobierno Federal y Estatal, argumentando que Monclova ha colapsado.

La reunión que se llevó a cabo en el edificio de Canacintra, empresarios pidieron a directivos de AHMSA que retomen las reuniones semanales para tener la retroalimentación porque hay mucha incertidumbre.

El llamado es por la situación que se vive en la Región Centro y el cierre de año que no se siente nada sencillo.

Ahí estuvieron presentes Marco Ramón de Coparemx, Santiago Menchaca de la Asociación de Hoteles, Ricardo Zertuche de Canaco, Rolando Rivero de Canacintra, Raúl Flores de Cmic, Enrique Ayala de OCV, Jose Arellano de Canirac y Antonio Álvarez Consejero.

Y es que a la fecha no hay una negociación que sea clara para que como empresarios puedan saber hacía donde van, el monto que AHMSA adeuda a las diferentes cámaras es de aproximadamente mil 310 millones de pesos.

El monto es variable en cada una de las organizaciones, en Canacar el adeudo es de un promedio de 600 millones de pesos, en Coparmex son 60 millones de pesos, en Canaco 50 millones de pesos, a socios de Canacintra se adeuda más de 250 millones de pesos, mientras que a los de CMIC 350 millones.

Los empresarios de la Región han sido muy pacientes y han esperado a que las cosas cambien, pero no está pasando, argumentaron que demandar legalmente a la empresa acerera no es viable, pues a cómo está la situación de AHMSA se puede pensar hasta en una posible quiebra.

“Si hay quiebra o suspensión de pagos en contrato mercantil significa que negociarán con otros y nos reducirán la deuda, estamos por llegar a fin de año, las empresas tenemos compromisos por cumplir, no sucede nada, no hay nada claro, no vemos pisar fondo y las circunstancias cada vez son peor”, comentó Rolando Rivero.

Mencionó que en el caso de Canacintra se tienen facturas de hace un año y medio, no hay compromiso ni acercamiento, hay empresas de más de 30 años que ya cerraron sus puertas, otros redujeron el número de trabajadores, es una posición muy complicada.

Pensar en demandar no es viable porque es proceso muy largo, por eso han sido pacientes además de que consideran que lo mejor es conservar la buena relación, la ayuda que se le ha dado como proveeduría es para evitar que la empresa cierre, de lo contrario AHMSA ya no estaría trabajando.

Mencionaron que se han perdido más de 12 mil empleos solo por la situación de AHMSA, más lo del Covid son aproximadamente 20 mil empleos.

Empresarios mencionaron que es momento de cerrar filas, han hecho de todo, con autoridades, con asociados pero cada proveedor es capaz de decidir por sí mismo la situación de sus empresas, no podemos decirle que ya no le surta a AHMSA, por eso es complicado, pero ha llegado un punto en el que se debe entender que está comprometido lo que se debe, las empresas cada vez están más comprometidas, no hay negociación clara que indiquen cuando les van a pagar y si lo harán.

DEJAR DE DAR PROVEDURÍA A AHMSA.

Los empresarios comentaron que ya estaban desesperados, pero con la llegada de diciembre están un poco más.

Las acciones que se habían pensado para acelerar este proceso, es que se dejara de dar la proveeduría, pero la situación es que muchos dejaron de dar proveeduría porque ya no pudieron.

Si el Sindicato Nacional Democrático tiene sus dudas de que los más de 20 mil obreros reciban sus pagos o no, los otros 20 o 30 mil empleados de proveedores tampoco lo recibirán.

“YA ESTAMOS EN COLAPSO ECONÓMICO, MONCLOVA ESTÁ COLAPSADO”

Ricardo Zertuche presidente de la Canaco comentó que hay actividades que se están proyectando y la solución es la inversión inmediata en infraestructura, en obras para movilizar los 12 mil desempleados y reactivar la economía, se anuncian inversiones como la Facultad de Medicina, el Cuartel de la Guardia Nacional pero solo están anunciadas, es importante que ya inicie para detonar otros sectores.

Dijo que 9 de las 11 empresas de Canaco ya suspendieron el servicio a AHMSA, por lo que cada empresa tiene que decidir lo que van hacer.

“No hay dinero que alcance, cualquier proveedor se dará cuenta que no puede estar metiendo el dinero bueno a lo malo, Cmic y Canacintra somos de los más perjudicados con facturas de más de una año y medio de atraso y sin ningún compromiso”, comentó Rolando Rivero.

Por otro lado, Raúl Flores presidente de Canacintra comentó que los más de 30 contratistas ya no están dado servicio, pero hay otras que siguen dando el servicio que dejaron los afiliados, pero no es suficiente el servicio, esto también está afectando el mantenimiento de la planta.

“Esto se tiene que llegar a una arreglo pronto, la situación no puede seguir así, no hay pago a proveedores y eso acarrea que no puedan seguir prestando el servicio”, comentó Raúl Flores.

El Gobierno del Estado ha apoyado con los préstamos, pero ¿cómo van a pagar? si no hay trabajo, muchos están buscando trabajo en otras partes de México, además las Uniones de Créditos de la localidad, ya están procediendo legalmente en contra de los empresarios, entonces empresarios tendrán que voltear a ver a AHMSA.

DESINTERÉS POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL.

Han agotado todo para llegar al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador y plantearle la problemática pero no hay respuesta, es necesario formar un comité y declarar a la Región Centro como Zona de Emergencia Económica como se pidió desde hace 8 meses.

Ante esto los empresarios consideran que ha faltado sensibilidad pues se avecina un problema social que surgirá cuando esto estalle, va a acostar mucho más de lo que hoy pudiera costar.

“No sabemos que esperan, cual es lo complicado de la negociación, es entre particulares, pero a proveedores ya nos estiraron todo lo que podían estirar, hicimos todo porque somos los más interesados en que la empresa no cierre, pero ya no podemos”

En los últimos meses mucha importación de acero hacía México se ha incrementado mucho debido a que AHMSA no puede cumplir con una demanda que se necesita, México tampoco está listo para que AHMSA pare, terminarán beneficiando a otros países.

Ha mejorado un poco el consumo de acero en el mundo, China no se está dando abasto, AHMSA puede producir más pero no tiene, pero además está perdiendo sus clientes, lo más grave es que empresas que se dedican a trasformación del acero también la están sufriendo, hay gente que ya importa hasta las piezas de tubo.