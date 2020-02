Colegio oculta una amenaza de tiroteo en Saltillo y no la reportan

“Ahora muchos papás estamos con la incertidumbre de si llevar o no a nuestros hijos mañana (hoy), pues nadie nos informó nada, y no es la primera vez que ocurren situaciones extrañas en el colegio y no se informa a los padres de familia”, agregó.

De acuerdo con los datos compartidos a VANGUARDIA, los directivos decidieron manejar la situación internamente: “Pues que están investigando quién fue el autor, nos dijeron que antes de salir de casa revisáramos sus mochilas, etc. La realidad es que los propios maestros estaban un poco asustados y para mi parecer, sea broma o no, debieron dar aviso a las autoridades, ahorita no estamos para estar jugando con eso”, se lee en uno de los mensajes entre los padres.

El pasado 10 de enero fue cuando el estudiante de secundaria José Ángel “N”, del Colegio Cervantes de Torreón, llevó a la escuela dos armas que pertenecían a su abuelo. Al iniciar clases pidió permiso para ir al baño, se cambió de ropa y al salir disparó contra su maestra María Assaf Medina, a quien mató.

También hirió a un maestro de y a cinco estudiantes de entre 7 y 13 años, para luego suicidarse.