Colegios en México alertan sobre video de suicidio en TikTok

Recientemente un video de TikTok se hizo muy famoso por las razones incorrectas, pues muestra un suicidio de manera sumamente gráfica; aunque la plataforma anunció que lo borraría, hasta el momento no se ha podido eliminar.

Ante esto, escuelas y colegios en México, han advertido a los padre de familia acerca del contenido, pues este puede tener repercusiones negativas en los niños; al mismo tiempo que piden evitar que estos lo vean de alguna forma.

Aunque el material se generó en Estados Unidos, recordemos que TikTok es una aplicación de acceso mundial y todo lo que ahí se publica puede ser visto por cualquier persona, eso incluye gente en México; de hecho, ya ha varios reportes de visualizaciones en nuestro país.

Dado que actualmente las escuelas se mantienen cerradas por la pandemia de Covid-19, las instituciones educativas decidieron advertir de esta manera. Además de que en algunos casos, señalan que sus departamentos de psicología están al tanto del asunto, revisando estrategias para ver cómo proceder.

TikTok EFE

¿Cómo evitar que mis hijos vean el video?

Debido a que el video de suicidio de TikTok se ha vuelto extremadamente viral y casi imposible de eliminar, Kirra Pendergast, directora ejecutiva de Safe on Social y experta en ciberseguridad, propuso una salida más directa. Lo primero sería borrar la aplicación de todos los dispositivos a los que tenga acceso el menor de edad.

Si esto es imposible, señalarles que no pueden usar la aplicación por un par de días; el punto no es que no estén conectados, sino que no tengan acceso al medio, esto con el fin de romper la cadena viral y que la inteligencia artificial actúe sobre el video y sus réplicas.

Asimismo, se le pide a mayores de edad que han visto el material, que reporten a las cuentas donde este se ha difundido, con el fin de que la eliminación sea más inmediata.

Junto con esto señala que el video ya ha sido editado para evitar la «censura»; se han reportado varios casos donde primero saltan imágenes de caricaturas o animales, para después mostrar el momento exacto del suicidio. Por lo que pide que la gente esté muy atenta a la actividad de los niños en la aplicación.