Combatiendo la pandemia con estilo

SAN BUENAVENTURA-COAH.- En estos tiempos de pandemia por coronavirus, uno de los artículos más solicitados para evitar la propagación de este virus es el cubrebocas, es por ello que Blanca Selene Cuellar González dejó volar su imaginación e hizo sus propios diseños pintados a manos, creaciones únicas y para personas que no quieren perder el estilo.

Apenas hace tres días empezó a pintar los tapabocas y ya ha enviado más de 40 mascarillas a los Estados Unidos y tiene muchos pedidos por realizar.

Los cubrebocas cumplen con las especificaciones técnicas que ha recomendado la Organización Mundial de la Salud (OMS), están hechos de neopreno, una tela delgada y cómoda que además es lavable y puede durar por mucho tiempo dependiendo el uso que le dé la persona.

“No hay trabajo para el que no quiera, hay que saber buscar la manera”, dijo Sele quien por tres años se ha dedicado a pintar sombreros, chamarras, pantalones, vestidos y hoy en cubrebocas que se ha vuelto un negocio tras la entrada del COVID-19 al país.

Por solo 100 pesos se puede adquirir una mascarilla para protegerse del coronavirus, pero sin perder el estilo.

Las pinturas que se plasman en ellas son diversas, aunque destacan las flores, pero las personas pueden elegir la imagen que les gustaría llevar en el cubrebocas.

Selene Cuellar, es originaria de San Buenaventura, es hija del señor Juan Cuellar y Nidia González, es madre de familia de 2 hijos varones y esposa de Spencer Fabián Rodríguez, una mujer muy trabajadora, su oficio estilista desde hace 10 años, la reconocida artista recuerda que desde su niñez demostró el amor por la pintura, así como también en el arte.

“Siempre me ha gustado la pintura desde que era niña, recuerdo que me gustaba dibujar muchísimo, mi padre también dibuja, yo creo que de ahí lo herede” detalló sonriente.

La multifacética mujer nos cuenta que hace tres años que se aventuró a pintar sombreros, esto luego de que vio a un artista que traía un dibujo muy exótico en un sombrero al presenciar su espectáculo.

“Inicié hace 3 años, vi a una artista con un sombrero en donde el traía dibujado un jaguar y me encantó, quedé muy impresionada, y pensé manos a la obra Selene”, mencionó.

Su primer trabajo lo hizo con dos sombreros que compró, mismos que presentó en las redes sociales haciéndose rápidamente viral.

“Bien pues me compre unos sombreros, a uno le dibuje un jaguar como el que había visto y a otros unas flores, los publique en las redes sociales y gustaron tanto que me empezaron a pedir, una de las imágenes se hizo viral y llego a diferentes estados de la República Mexicana, y empecé a enviar mi trabajo a muchos lugares y eso me motivo a continuar con algo que me gusta mucho dar vida a través de los colores” puntualizó.

Selene ha participado en la feria de diversos municipios, donde mostró su trabajo que fue un éxito rotundo, ella sólo iba a exhibir, no pensó que regresaría a su casa sin ninguna de sus obras.

Cabe señalar que Selene Cuellar realizó diversos cursos en la Institución de Misiones Culturales de San Buenaventura, así como un sin número de seminarios que la han llevado a convertirse en la favorita de muchos.

Agregó que se toman todas las medidas preventivas al momento de pintar los cubrebocas, señalando que negocios establecidos tienen un costo mayor de 100 pesos y solo se pueden usar por unos días mientras que los que realiza podrían durar más de una cuarentena.