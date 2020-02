Como sacado del Rey León: un babuino cepilla a un cachorro

No veo la posibilidad de que este pobre cachorro sobreviva. La tropa de babuinos era grande y un león no sería capaz de recuperar a los jóvenes», dijo Schultz. «La naturaleza es cruel en la mayoría de los momentos y la supervivencia de un cachorro joven depredador no es fácil. El cachorro de león representaría una amenaza para los babuinos cuando envejezca. He sido testigo de babuinos matando brutalmente cachorros de leopardo y he oído hablar de babuinos matando cachorros de león».