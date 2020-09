Como si no existiera el Covid regresa la vida nocturna a Acapulco

—Me da más miedo no comer, me da más miedo no comer, tengo que salir a trabajar.

Operativos de la Guardia Nacional y Protección Civil se realizan en la noche para vigilar que los establecimientos cumplan los requisitos para operar; sin embargo, hasta el momento no ha habido ningún establecimiento clausurado por faltar al reglamento, según las autoridades.

«Se está delimitando exclusivamente al acuerdo que, como le mencionaba, se publicó el día primero de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, si están excediendo ese acuerdo, se les invita que tomen las medidas necesarias, retiren a la gente que está excediendo y nada más», explicó encargado de verificaciones e inspecciones de la coordinación general de Protección Civil, Miguel Ponce Torres.

Por la mañana la situación en las playas no cambia: grupos de gente conviviendo como si el coronavirus no existiera; además, aunque los dueños de negocios y trabajadores hacen lo posible por cumplir, los visitantes a las playas son quienes no acatan las normas.

Aunque Guerrero pasó al semáforo anaranjado, el gobierno del estado anunció que no habrá restricciones durante toda la semana debido a los compromisos turísticos, y será hasta el 21 de septiembre cuando se anuncien nuevas medidas.