Como si no supiera sobrellevar los insultos, tengo cinco años en eso: Karla Panini

Pues ahora, aseguró que no cerró su cuenta por los ataques, si no que está en un proceso de verificación que hace parecer que esta cerrada.

«Mi cuenta de Instagram no está cerrada, no está bloqueada, yo no la cerré. No había visto esa nota (…) me la acaban de mandar, yo dije ‘eso qué’ (…) Hay muchas cosas de qué hablar que verdaderamente son importantes, no mi cuenta de Instagram», se defendió la conductora. «Me están ayudando a la verificación, entonces me están configurando varias cosas».

Aunque muchos dijeron que la estrella se ofendió por el meme que crearon en redes sociales, ella asegura que no fue así.

«Como si yo no supiera sobrellevar los insultos, tengo cinco años en eso», agregó. «¿Qué no aguanté el bullying? Tengo maestría y doctorado para eso».

De esta manera, Panini pone punto final a la polémica y asegura que, por ahora, la pueden encontar a través de la cuenta @malinfluencersmx.