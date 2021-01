Compara Bad Bunny el odio al reggaetón con el racismo y la homofobia

PUBLICIDAD

Bad Bunny rompió el silencio sobre las constantes críticas que recibe por ser una de las grandes figuras del reggaetón.

El intérprete de «Dákiti» comparó el rechazo por el género musical con la homofobia y el racismo.

En entrevista con El País, la estrella música rompió el silencio y aseguró que el reggaetón es rechazado al vincularlo con la vida criminal.

«El reggaetón viene de la calle, a veces hasta criminales, pero no lo digo de forma despectiva. Y al final vieron una luz en ese género del reggaetón. Muchos pudieron abandonar ese estilo de vida y comprarse casa y carro. Yo creo que de ahí viene ese rechazo», mencionó.

Aunque no le molesta lo que dicen sobre el género, pues hay miles de personas bailando su música, recalcó que el odio que lanzan los haters es como el racismo o la homofobia.

«Pero a mí no me molesta, que digan lo que quieran, hay un mundo entero bailando las canciones, disfrutando de la vida sin prejuicios. Por esto es que el odio hacia él no se va a superar nunca, eso es como el racismo o como la homofobia. Suena feo con cojones, suena horrible, no sé si hoy me levanté negativo», expresó.