Compra ‘Canelo’ Álvarez medicamentos para niños con cáncer

🇲🇽 ¡Cumplimos el reto! Logramos superar la meta y recaudamos más de lo esperado. Gracias a todos por su donativo y a @NARIZROJAAC por la invitación.

🇺🇸 We accomplished the challenge! With your support we achieved the goal! #TodosSomosInvencibles #TeamCanelo pic.twitter.com/eeEgA6bdoi

— Canelo Alvarez (@Canelo) January 3, 2019