Con este retrato fotógrafo mexicano gana segundo lugar en el World Press Photo 2021

La foto ganadora de Iván Macías muestra a una médica que atiende pacientes con Covid-19 al final de su jornada de trabajo

México.- El fotógrafo mexicano Iván Macías ganó el segundo lugar del World Press Photo 2021 en la categoría retrato individual.

Su foto ganadora muestra a una médica que atiende pacientes con Covid-19 al final de su jornada. La mujer está despeinada; tiene marcas de los google en la frente, mejillas y nariz: y un plástico en medio de la cara.

Iván Macías es un ingeniero en mecatrónica que se inició como fotógrafo freelance hace cinco años, contó en entrevista para Forbes.

A pesar de que no se había enfocado al fotoperiodismo, en febrero de 2020 comenzó a sentirse interesado en retratar la pandemia de Covid-19 , especialmente por la labor médica luego de oír la noticia sobre una enfermera a la que le negaron entrar al transporte público.

Iván Macías dice a Forbes que busco a asociaciones que le apoyaran con su proyecto de fotografía a personal médico que estaba en la primera línea. Después de estar de aquí para allá, uno de ellos, Héctor, le permitió retratar a la guardia nocturna de un hospital en CDMX.

La foto ganadora pertenece a una serie de retrato que Iván Macías realizó a Katia (la mujer del retrato) y sus compañeros que atienden casos de Covid-19.

Photo of the Day | A doctor stands at the end of her shift, the marks left by a protective mask & goggles visible on her face, 19 May 2020, Mexico City, Mexico. By Iván Macías (@elivanmacias), nominated in Portraits category of the #WPPh2021 Photo Contest: https://t.co/oC6Ya7y9wy pic.twitter.com/tNH6vIkwUF

— World Press Photo (@WorldPressPhoto) March 26, 2021