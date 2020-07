Con video editado, Chumel Torres acusa a AMLO de robar una pluma en su reunión con Trump

A través de su cuenta de Twitter, el comunicador compartió un video con un extracto del evento, en el que se puede ver al mandatario mexicano guardando una pluma en su saco luego de firmar la declaración conjunta de la reunión bilateral junto con su homólogo estadounidense Donald Trump.

“Dude (tipo)… sí se da cuenta que se la está chingando”, señala con ironía Torres en la publicación.

Dude… sí se da cuenta que se la está chingando jajajajajajajajajajaja pic.twitter.com/mbhK2WXvmC — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) July 18, 2020

En realidad, López Obrador estaba guardando una pluma de su propiedad y que había sacado tan solo unos segundos antes para firmar el documento, tal como puede verse en el video del evento compartido por la Presidencia de la República:

Reclaman a Chumel Torres por compartir video editado en Twitter

Luego de que Chumel Torres falseara información para acusar a AMLO de robarse una pluma durante su visita a Estados Unidos, varios usuarios de Twitter le hicieron ver su error y criticaron su falta de rigor al momento de compartir contenidos.

“Ya sabemos que tu único argumento es que ‘era un chiste’ o ‘todo es de cura’ o ‘todo se lo toman enserio’; pero pues este video ya se ha desmentido como 10 veces, desde hace semanas: está cortado para no mostrar que la pluma es de él. But (pero) si quieres seguir mintiendo, ok bro”, le reclama un usuario de la red social.

Reclaman a Chumel Torres por compartir video editado en Twitter

Luego de que Chumel Torres falseara información para acusar a AMLO de robarse una pluma durante su visita a Estados Unidos, varios usuarios de Twitter le hicieron ver su error y criticaron su falta de rigor al momento de compartir contenidos.

“Ya sabemos que tu único argumento es que ‘era un chiste’ o ‘todo es de cura’ o ‘todo se lo toman enserio’; pero pues este video ya se ha desmentido como 10 veces, desde hace semanas: está cortado para no mostrar que la pluma es de él. But (pero) si quieres seguir mintiendo, ok bro”, le reclama un usuario de la red social.