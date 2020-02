Condicionarán salida de niños

PUBLICIDAD

Solo el papá, mamá o tutor pueden llevarse a los alumnos, dio a conocer el titular de Servicios Educativo Félix Alejandro Rodríguez Ramos, de no poder asistir al plantel, los maestros tienen el poder de no entregarlo a quien lo pide, pero a la fecha no han tenido que recurrir a eso.

Trascendió, una niña de siete años de edad fue encontrada torturada dentro de una bolsa de basura en Tláhuac, Estado de México, fue hace una semana cuando una señora fue por la menor a la escuela primaria Enrique C. Rebsamen, en el video que circula en redes se muestra que la alumna no tuvo resistencia de las autoridades.

Al respecto, Félix Alejandro Rodríguez, indicó que solamente la mamá o papá de los estudiantes o los tutores, podrán acudir por los niños a los planteles correspondientes. En el caso de los papás que estén separados o divorciados, el director o maestra, deben acatar la orden del juez o de la instancia de Pronnif.

“Podrá acudir por él quien tenga la patria protestad del niño, la Secretaría de Educación Pública se ajustará a las indicaciones. En el caso que el tutor tuvo que salir de viaje o está indispuesto de salud, la maestra no deberá entregar al niño hasta no recibir una llamada del mismo, hasta el momento está todo en orden y no se ha tenido que recurrir a esto”.