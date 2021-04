‘Confío en él’… AMLO respalda extensión de mandato a Arturo Zaldívar al frente de la SCJN

PUBLICIDAD

El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a la extensión del mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia, pese a que contradice la Constitución.

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario aseguró que confía en el Ministro para llevar a cabo una reforma del Poder Judicial.

“Es una decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va a pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso a aprobar, yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial, porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces y magistrados, en ministros y hay constancia de lo que estoy dando conocer”.

Señaló que “urge” una reforma al interior del Poder Judicial y si este nuevo ordenamiento lleva ese propósito.

“Me llamó mucho la atención de que ayer que se aprobó este artículo se pusieron, pero furiosos los conservadores, entonces qué está pasando y ya me enteré, y para que no haya medias tintas, para que sepa cuál es mi postura estoy a favor de la reforma del Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la corte y si es necesario que se amplíe dos años su permanencia sobre todo en el Consejo de la judicatura, porque ahí está el órgano que puede llevar a cabo los cambios, más que la corte como el Consejo de la judicatura y por qué tiene que ver con las normas para la elección de jueces y magistrados”.

Desde Palacio Nacional, López Obrador acusó que en gobiernos pasados el Consejo de la Judicatura no cumplía sus funciones, pues no castigaba a jueces.

“Ese Consejo de la Judicatura no servía, o nunca o muy rara vez se castigaba a un juez, a un ministro, durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, no se castigaba a jueces, nada, eran intocables porque no actuaban bien, no cumplían con sus funciones el Consejo de la Judicatura”, expuso.

“Si ahora el Consejo de la Judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo que impera en el Poder Judicial, que no haya corrupción, que impera en el Poder Judicial, que no haya influyentismo, que impera en el Poder Judicial, si eso se quita, se limpia, estoy de acuerdo, nada más que los que van a decidir son los diputados y nosotros vamos a respetar lo que ellos decidan”, comentó.

En la víspera, el Senado de la República, con mayoría de Morena y sus aliados, aprobaron que el mandato del presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, se prolongara 2 años más, a pesar de que la Constitución dice que su periodo en la presidencia es de 4 años y no puede reelegirse.