Conflicto de AMLO golpea a familias

Representantes de los trabajadores de AHMSA señala que el Presidente de la República no ve que el conflicto que tiene con Alonso Ancira Elizondo, está causando un fuerte impacto a las familias de la región Centro y Carbonífera, que no soportarán por mucho tiempo más la presión que ejerce la federación.

El día de ayer el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador mencionó de nueva cuenta el caso de AHMSA en su conferencia “mañanera”, donde mencionó que no habrá trato, si no se pagan los 200 millones de dólares por la compra venta de la empresa de Agronitrogenados.

El Jefe del Ejecutivo Nacional mantiene una postura hostil en contra de la empresa, en la que se sigue ejerciendo presión para que se realice ese pago, ya sea la empresa o quienes busquen asociarse.

Al respecto Gerardo Flores Escobedo, Vocero del Sindicato Nacional Democrático, señaló que esta postura está generando un gran impacto económico en la región, debido a la falta de inversiones.

Señaló que la empresa mantiene niveles bajos de producción, producto de la presión que se ejerce y qué de continuar así, pondría en riesgo la permanencia de la misma empresa, por lo que debe cambiar su postura.

Mencionó que el conflicto que tiene directamente con Alonso Ancira está afectando a miles de familias, tanto por la cuestión económica como laboral, ya que muchas personas se han quedado sin empleo.

“Nosotros estamos esperando una inyección de dinero fresco, pero con esa postura se torna algo difícil, nadie compra empresas con deuda que tienen que pagar, pero si no se le da el dinero al señor (Presidente), seguirán poniendo trabas para fabricación, debe de separar las cosas y no afectar a los trabajadores”.

Señaló que lamentablemente el Presidente está siendo juez y parte en el caso de AHMSA, ya que sin esperar que las autoridades emitan un fallo lo está declarando culpable, además de influir en la decisión de jueces y magistrados, tras amenazarlos de que si alguien libera a Ancira, serán investigados.