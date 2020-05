Conmigo no pueden meterse: Fabiola Martínez sobre supuesta demanda de Karla Panini

PUBLICIDAD

Hace unos días, Fabiola Martínez, de quien se rumoraba tenía un amorío con Américo Garza, esposo de Karla Panini, reveló que sí tuvo una relación con él a mediados de 2015.

Ante la polémica, surgieron rumores de que la pareja podría demandarla; sin embargo, la conductora negó tal información, pues según dijo que ellos no pueden meterse con ella.

«Esa demanda no procede, que pongan todas las que puedan. No me importa. No me han hablado, ellos saben que conmigo no pueden meterse. De repente me da un poquito de miedo porque se cómo está la mente de ella, que está muy loca», dijo la conductora para Ventaneando.

Asimismo, Fabiola Martínez, quien formó parte del programa Guerra de chistes, mencionó que Karla Panini es una persona mala que llegó a jurarle por la vida de su padre que no tenía una relación con el esposo de su compañera Karla Luna.

«Una vez me juró ella, me lo juró por la vida de su papá, que se estaba muriendo, que ella no tenía nada que ver con Américo, pero ellos estaban juntos en ese momento», aseguró Martínez.

Por último, la conductora insistió que no pueden meterse con ella y criticó a Karla Panini por no dejar que las hijas de Américo Garza y la fallecida Karla Luna convivan con su familia materna.

«Es más, un animal, una perra cubre a los cachorritos de otra perra, o sea, cómo no vas a querer que esas niñas estén felices con la familia materna. Eso es ser una persona mala», concluyó.