¡Continúan las tragedias en Irán! Mueren 20 personas en accidente de autobús

Al menos 20 personas murieron y otras 24 resultaron heridas al accidentarse un autobús de pasajeros en el norte de Irán, informaron este jueves medios locales.

El accidente tuvo lugar en la región de Doab de SavadKouh el jueves temprano cuando el autobús se dirigía desde la capital Teherán a Gonbad-e Kavus, en la provincia norteña de Golestan.

De acuerdo con las investigaciones policiales iniciales, al parecer una falla mecánica fue la causa del accidente, citó por su parte la agencia de noticias Fars.

Según un informe de mayo de 2017 del periódico Financial Tribune, con sede en Teherán, más de 20 mil personas mueren y 800 mil resultan heridas cada año en accidentes de tránsito en Irán.

20 dead and 24 injured today after an #Iranian bus going from Tehran to Gonbad-e Kavous in N #Iran overturned in the northern province of Mazandaran due to a brake failure. pic.twitter.com/Q9GY60L0qR

— Iran News Wire (@IranNW) January 9, 2020