Coronavirus: En el pecado llevó la penitencia… influencer que lamió WC, da positivo a Covid 19

Luego de que un “influencer” se grabó a sí mismo lamiendo una taza del inodoro, ahora informó en sus redes sociales que contrajo Covid-19.

El desafío del coronavirus comenzó después de que una influyente de Tik Tok se filmó lamiendo el inodoro del avión y compartió su video en Tik Tok.

El joven, de 21 años, inició el ‘coronavirus challenge’ en la red social Tik Tok, y el reto consistía en lamer tazas de inodoros de varios super mercados de Estados Unidos.

No obstante, Larz afirmó en su cuenta de Twitter que contrajo el coronavirus, aunque hace unos minutos la red social suspendió su cuenta.

Él había tuiteado ‘He dado positivo por coronavirus’.

A kid who licked toilets as part of the #CoronaVirusChallenge says he’s now in the hospital with coronavirus. @gayshawnmendes was also just suspended from twitter pic.twitter.com/lfG2NBlTrs

— Pardes Seleh (@PardesSeleh) March 23, 2020