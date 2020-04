COVID los “mata” de hambre

PUBLICIDAD

En plena contingencia que atraviesa el mundo a consecuencia del COVID-19, en esta ciudad, un hombre de la tercera edad fue despedido de manera injustificada.

José Guadalupe Rodríguez, un hombre que trabajó por más de un año y dos meses para la compañía Lise Max, se desempeñaba como afanador en la maquiladora Joyson hasta hace un mes aproximadamente.

Al principio la compañía le dijo que descansaría alrededor de un mes para prevenir algún riesgo para él, pagándole al 100% de su sueldo; luego regresó y trabajó solamente dos días y le dijeron que se fuera a su casa y que le seguirían pagando, pero esto fue falso, solamente le pagaron los dos días trabajados y desde hace tres semanas ya no recibe sueldo.

En su casa, vive con su esposa María Elena de 46 años y su hijo menor de 19 años, los cuales dependen del señor José Guadalupe para subsistir; ellos viven en el Fraccionamiento La Misión en la calle Charco del Dedo 3425, en donde al momento esperan que les llegue una ayuda al menos por parte del gobierno.

«Sólo les pido que se pongan en mi situación, sí soy ya viejo, pero aun mi esposa y mi hijo me necesitan, ya he andado en donde según dicen que darán apoyo y llego y ya no alcanzo, ahorita vine en mi moto, pero tampoco alcance a anotarme para la ayuda, necesito que me ayuden, a mi edad ya no me dan trabajo y menos con esta situación del coronavirus», fueron las desesperadas palabras con las que terminó.