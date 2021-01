Creador de Xbox defiende a joven ridiculizado por jugar videojuegos

PUBLICIDAD

El joven fue ridiculizado por la prensa debido a su gusto por los videojuegos

A través de su cuenta oficial de Twitter, Seamus Blackley, creador del primer Xbox, defendió a un gamer menor de edad quien fue protagonista del artículo “Children’s Screen Time Has Soared in the Pandemic, Alarming Parents and Researchers” publicado por The New York Times.

Y es que en este artículo escrito por Matt Richtel, el joven gamer fue ridiculizado por la prensa debido a su gusto por los videojuegos, ya que la nota aborda el aumento en las horas de juego desde el año pasado, lo que está encendiendo las alarmas de los padres y los especialistas.

Sin embargo, la comunidad no tardó en responder e incluso el creador de Xbox hizo lo propio para defender al joven protagonista del artículo; pues a pesar de que el estigma contra los videojuegos ha disminuido, no ha desaparecido del todo.

Por lo que ahora, Seamus Blackley, pidió ayuda a la comunidad de Twitter para que alguien le hiciera llegar los datos de contacto de James Reichert, de 14 años, para enviarle un paquete especial y hacerlo sentir bien tras la publicación del artículo.

Estigmatización de los videojuegos

Si bien el contenido del artículo de The New York Times no dista de lo que se ha dicho en contra de los videojuegos desde hace muchos años, lo que molestó a la comunidad y a las personas en general fue la imagen que se promueve sobre los videojuegos.