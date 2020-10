Crean psicosis con “robo” de mujeres

Autoridades afirman no hay denuncias

A través de redes sociales se ha creado psicosis por supuestos reportes de hombres que han merodeando a señoritas en diferentes sectores de la ciudad, ante esto Fernando Oliva Jurado, director de Seguridad Pública mencionó que es falso y que posiblemente se trate de distractores por el proceso electoral pues en la corporación no hay reportes.

“Hemos verificado, pero no hay un solo reporte de desaparición de personas, hace días hubo la desaparición de una señora que apareció 12 horas después sin lesiones, son alarmas que no tienen sustento objetivo, se ha manejado en redes sociales, pero no es motivo de alarma”, comentó.

Esperan que no haya distractores en el proceso electoral por este motivo, dijo que la corporación estará pendiente, pero es importante que no se cause psicosis para evitar el desaliento en el proceso electoral para la renovación de cámaras de diputados locales.

Dijo que no se puede descartar que se den reportes falsos que pudieran ser distractores, está claro que la Región está tranquila, los dos distritos electorales son tranquilos, vamos a estar atentos a tener comunicación con presidentes de comités electorales de ambos distritos para brindar el apoyo que requieran.

Comentó que aun así ante cualquier información la policía estará vigilando, brindando la seguridad a los ciudadanos sobre todo a las mujeres, pero siempre y cuando sean reportes a la corporación pues hasta el momento no hay ninguno más que en redes sociales.