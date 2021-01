Crecieron un 400% la oferta de vacunas de COVID-19 falsas en la dark web

PUBLICIDAD

Desde el inicio de la pandemia se notó un incremento de ciberestafas que buscaban aprovecharse de esta situación para robar información y datos de acceso a cuentas a diferentes usuarios. En este contexto los casos de phishing o suplantación de identidad tuvieron un crecimiento sostenido, pero no fueron los únicos artilugios en los cuales se han basado los criminales.

En el último tiempo se notó un aumento en campañas de ciberataques para estafar a los usuarios ofreciendo vacunas. De hecho desde desde diciembre, se detectó un crecimiento del 400% en las ofertas de la vacuna contra la Covid-19 en la dark web.

Se conoce como dark web a una porción de la deep web. Pero no son sinónimos. Dentro de la deep web hay archivos, páginas protegidas por contraseñas, páginas de formulario, contenido no HTML, etc. Y a su vez, hay un subgrupo conocido como dark web que tienen direcciones IP en mascaradas para no aparecer en los motores de búsqueda convencionales.

La dark web existe en darknets, que son redes que se superponen a la web pública y a la cual se puede acceder por medio de programas específicos como Freenet, ZeroNet o TOR, que es el más popular.

Especialistas de la empresa de seguridad Check Point explican que los ciberdelincuentes están aprovechando la campaña de vacunación para su propio beneficio, ya que mientras que el mes pasado el precio medio de la vacuna era de 250 dólares, ahora se sitúa entre 500 y 1000 dólares en bitcoins.

Los ciberdelincuentes se aprovechan de la pandemia para estafar usuarios

Desde Check Point señalan que ante el incipiente número de dominios registrados relacionados con la vacuna (sólo en los primeros días de noviembre se contabilizaron más de 1.000, la misma cantidad que en los tres meses anteriores), tanto el FBI como la Europol han alertado sobre este tipo de estafas.

Asimismo, el mercado negro de venta de vacunas contra el coronavirus ha crecido en las últimas semanas. De hecho, desde la compañía detallan que han descubierto anuncios que no venden dosis individuales, sino grandes cantidades de vacunas, con el objetivo de engañar a usuarios que gozan de un mayor poder adquisitivo y quieran adquirir las unidades para sus familiares y amigos.

La preocupación generalizada por el aumento de casos de contagio y el temor a la llegada de una tercera ola con mayor índice de viralidad ha impulsado este tipo de estafas en la dark web , donde las ofertas de vacunas han crecido un 400 por ciento desde diciembre.

Por otra parte, otro factor que marca el crecimiento del mercado negro reside en la variedad de vacunas disponibles. El hecho de que cada vez haya más empresas desarrollándolas, unido a que reciben las aprobaciones por parte de los organismos médicos competentes, deriva en que exista un mayor rango de opciones entre las cuales elegir.

En este sentido, los investigadores de la compañía señalan que, antes de que las vacunas aprobadas comenzaran a distribuirse en todo el mundo, detectaron anuncios que ofrecían vacunas “hechas en China”, que no tenían marca y no estaban aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, desde la distribución de las marcas aprobadas por la FDA en todo el mundo, la mayoría de las ofertas en la dark web anuncian la venta de estas como marcas con nombre, o simplemente no especificando la marca de la vacuna.