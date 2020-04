Cuando los hospitales se vean rebasados, estos serán los criterios de atención prioritaria por COVID-19

También reiteró que ante la emergencia sanitaria, la SSa contempla distintos escenarios epidémicos y que para prevenir los peores, recomiendan el aislamiento social. En este punto, cabe destacar que México se encuentra en la Fase 2 de la epidemia, en donde la masificación de los casos que requieran hospitalización no han puesto en apuros al sistema de salud; sin embargo, la institución no descarta que tarde o temprano se pase a la Fase 3, pero mientras esto no ocurra, la guía no es de carácter impositivo sobre la toma de decisiones en el ejercicio de la medicina.