Cuando tenía 5 años mi papá me tocaba: Lizbeth Rodríguez

Lizbeth Rodríguez, youtuber famosa por los videos de Exponiendo Infieles, compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: fue víctima de abuso sexual por parte de su padre.

A través de un video, la influencer explicó que cuando era una menor de edad, la persona que se decía ser su papá la tocaba por las noches.

«Cuando yo tenía 5 años, la persona que se decía ser mi papá, me tocaba en las noches», confesó.

Asimismo, aseguró que debido a su corta edad ella imaginaba que se trataba de un delincuente que había entrado a su casa para hacerles daño, por lo que tenía miedo de abrir los ojos. Finalmente, llegó el momento en el que se dio cuenta que el agresor era su padre.

Conforme la situación se repetía, Lizbeth Rodríguez -gracias a lo que recomendaban en televisión- decidió decirle a su mamá.

«Le dije a mi mamá que yo quería hablar con ella, la hice que me prometiera que no le iba a decir nada a mi papá, me dijo que estaba bien, que no le iba a decir, entonces yo le dije a mi mamá ‘mi papá me toca en las noches'», agregó.

Sin embargo, la madre de Lizbeth Rodríguez platicó con el agresor y él lo negó. Desde ese momento para la youtuber la confianza se acabó.

«Nunca más me sentí con la confianza de decirle nada a mi mamá porque la vez que me atreví a hacerlo, por falta de mi seguridad, no me creyó», comentó.

La famosa también explicó que tres años después, luego de episodios traumáticos a manos de quien se hacía llamar papá, ella lo confrontó.

«Cuando yo tenía 8 años, en una ocasión yo estaba acostada en la cama y comencé a sentir como esta persona me desabrochaba el cinto, el pantalón, me moví, me desperté y entonces le dije a esta persona ‘qué raro que tenga mi pantalón desabrochado’. Para ese momento yo tenía mucho miedo de decirlo porque yo sentía que nadie me iba a creer», agregó. «En ocasiones yo le llegaba a decir que no lo hiciera y él me decía que si le decía a mi mamá a él lo iban a meter a la cárcel y pues que obviamente yo no quería eso y bueno realmente amigos fueron incontables las veces que ese tipo de situaciones pasaban…».

La joven aprovechó su experiencia para alertar a las niñas, niños y adolescentes para que pidan ayuda y que sepan que no es su culpa si viven este tipo de violencia.

«Voy a comenzar a hacer videos leyendo sus secretos y hablando al respecto para que sepan que no somos los únicos, que no nada más a ti te pasa, no estás solo y es tiempo de levantar la voz, es tiempo de defendernos y de saber que no es nuestra culpa nada de lo que pase Quiero que el miedo que yo tuve en ese momento para decirlo y para buscar ayuda, ustedes no lo tengan», finalizó.