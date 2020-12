Cuidado de perros es de todos

PUBLICIDAD

La señora Lourdes comenta que en el tiempo que llevaba dedicándose a esto, le ha tocado ver situaciones lamentables en las cuales los animales se encuentran: “Actualmente en mi casa tengo alrededor de 15 perros, desde que empecé con esta labor social, he ayudado a que más de 100 perros consigan una nueva casa, y nueva familia”.

“Todo empezó hace 7 años, cuando con mi hija adoptamos a un perro el cual estaba en la calle, desde ahí empecé a cuidar y rescatar a los animales, es una sanción magnifica, poder ayudarlos, y poderles encontrar una mejor vida”, señaló la señora Lourdes.

Mencionó que este trabajo el que realiza, no sería nada sin el apoyo de amigos, familias, conocidos que le ayudan con pequeñas aportaciones, ya sea económico o incluso con productos de limpieza para estos animales, y de comida para ellos, dijo que una de las personas quien más la apoya en esta labor que realiza es el Veterinario de la clínica Bigotes de Piedras Negras, quien es el encargado de salvar a estos pequeños animales.

“Las personas piensan que yo tengo dinero para hacer esta labor social, cuando no es así, he podido sacar adelante esta labor, con el apoyo de mis amigos, familiares, conocidos, quienes me apoyan ya sea con alimento para los animales, o incluso con productos de limpieza, una de las personas que más me ayudado es el veterinario de la clínica bigotes, el que se encarga de medicar y valorar a cada uno de estos animales”, expresó.

Detalló que habido ocasiones en la cuales por la falta de dinero, ha tenido que recurrir a realizar colectas de dinero, rifas entre amistades, u cualquier otra acción, y hace lo que sea para que todos los perros que vicien con ella actualmente no pasen por hambre.

“Hay situaciones el cuales tengo que hacer recolectas de dinero, u rifas para poder darles de comer algos a estos animales, aunque me quede sin dinero, ellos no se quedaran sin comer, mi familia me apoya dando me productos que a su vez los puedo vender o rifar, para así poder conseguir más dinero”, reiteró.

Compartió que hay historias de animales las cuales le han marcado la vida de una forma considerable, este es el caso de un perro el que le puso como nombre: “El güero”, a quien encontró en una situación fatal, amarrado de una cadena con medio metro, el cual padecía de una fuerte desnutrición.

“El caso que más me ha marcado, es el de un pero que nombre como “El Güero”, a este animal lo encontré en una situación muy deplorable, estaba amarrado solo con una cadena que media aproximándome medio metro, el cual no contaba ni con agua ni alimento, tristemente no le pude conseguir una vivienda, digna, por lo cual yo me hice cargo de él”, explicó.

Señaló que nunca le ha cruzado por la cabeza el hecho que alguno de estos animales la pudiera lastimar de alguna forma, ya que ella comprende que estos animales se encuentran a la defensiva

“Nunca he sentido miedo de que alguno de estos animales me lastime, creo que a través del año, he adquirido el conocimiento de cómo poder actuar ante estos casos”, destacó la señora Lourdes

Insistió en que una de las objetivos que desea poder dejar entre los ciudadanos, es poder concientizar a las personas de estos actos, de que miren a los animales como seres vivos, que le den la importancia que se merecen en este mundo, ya que existen personas, que se le va el amor de los perros, al momento de crecer, es cuando los dejan en el olvido, los descuidan

“Se habla con los dueños de estas mascotas para hacer conciencia de sus actos, nosotros les podemos retirar el perro, pero de que sirve, si estas ellos se harán de otro perro, el cual es muy probable que pase por la misma situación”, dijo.

Lourdes Balboa-Parra indico que no le importa que le pongan un sinfín de apodos como “la loca de los perros”, pues lo que realmente importa es poder salvar a estos perritos callejeros.