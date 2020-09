“Cuídense mucho chavas”: Dhasia Wezka fue víctima de acoso en calles de la CDMX

PUBLICIDAD

Las agresiones, la violencia y el acoso contra las mujeres es una realidad y desafortunadamente es una situación a la que cualquiera le puede pasar. En esta ocasión, la youtuber mexicana Dhasia Wezka vivió una de las experiencias más terribles de su vida al ser perseguida por un sujeto en calles de la Ciudad de México.

Así lo ha revelado la propia influencer en su cuenta de Instagram donde detalló cómo fue seguida por un sujeto cuando salió a pasear a su perro, esto pese a que estaba rodeada de bastantes personas.

Ver esta publicación en Instagram B O N I T A. 🌞 Una publicación compartida de Dhasia Wezka (@dhasiawezka) el 17 Jun, 2020 a las 6:17 PDT

“Salí a pasear a Mailo y de repente un vato, me di cuenta que me empezó a seguir, se veía completamente normal. Me crucé y se cruza conmigo y me dice ‘dame tu teléfono no quieres ser hostess’ y le dije ‘no gracias’.

Me bloqueé porque me espanté a pesar de que había un pu.. de gente. Lo que me pasó por la cabeza es que ahorita va a pasar una camioneta y yo ya desaparecí”, comenzó por narrar Wezka visiblemente atemorizada por su experiencia.

No sé si esperan experimentar historias como las de Dhasia o qué para entender la situación en la que se vive en un país como México. Son enormes las cantidades de desapariciones/feminicidios y el uso del teaser sigue PROHIBIDO. pic.twitter.com/DayTWpzUGa — 𝗍𝗂𝗇𝗒 𝗦𝘂𝗵, no dms. (@cielenRoses) September 10, 2020

Para su fortuna una chica se percató de la incómoda situación y se acercó a ella para auxiliarla.

“Afortunadamente una chava que se llama Ana se presentó conmigo, se dio cuenta de la situación que estaba pasando, se dio cuenta de que el chavo me estaba abordonado. Yo me hice pen… para no subirme a mi departamento y me seguí, me escondí atrás de una camioneta y la chava me alcanzó y me preguntó si estaba bien”, agregó.

Pese al enorme susto, la youtuber afirmó que se encuentra bien y recomendó a sus seguidoras a que tengan mayor precaución cuando caminen por las calles.

“Había un chin.. de gente ni siquiera pude gritar, está bien de la ver… esta situación. Afortunadamente estoy bien y no pasó nada, pero se siente muy feo, qué hue… de cabrón. Debería ser legal para las mujeres traer un teaser. Cuídense mucho chavas, no se bloqueen, si necesitan gritar, griten”, agregó.