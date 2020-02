Cumbre mundial busca poner freno a coronavirus

Varios centenares de científicos de todo el mundo iniciaron hoy en Ginebra una reunión destinada a trazar un plan para frenar la epidemia provocada por el nuevo coronavirus, calificada de «amenaza muy grave» para todo el mundo por la OMS.

Durante dos días, unos 400 científicos van a evaluar diversos medios para luchar contra la epidemia, concentrándose sobre todo en su transmisión y en los tratamientos posibles.

Compartirán además sus conocimientos sobre las fuentes potenciales de la enfermedad, que podría tener su origen en los murciélagos, y luego haber migrado hacia otros animales, antes de llegar al hombre.

Tedros pidió a todos los países que den muestras de «solidaridad» compartiendo las informaciones que posean.

On 11-12 February, WHO is convening a global research and innovation forum to mobilize international action, and identify knowledge gaps & research priorities to contribute to the control of #2019nCoV

WHO situation report 10 February 2020 https://t.co/aklvPnSg5G pic.twitter.com/Iz7cTKmiU9

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 10, 2020