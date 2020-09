Cumple CFE con la colonia Matilde

PUBLICIDAD

Personal de la Comisión Federal de Electricidad cumplió con los acuerdos establecidos luego de que algunos vecinos se manifestaran en el exterior del lugar para exigir energía eléctrica en la colonia Matilde Barrera.

Juan Manuel de Alba, titular de Antorcha Campesina en el municipio de Monclova dijo que se cumplió con los compromisos de Víctor Carrizales quien fue quien los atendió, Secretario Técnico de planeación de CFE.

Por lo que el personal ya fue a realizar estudios para dar con un presupuesto, mientras que el pasado viernes obras públicas entregó el oficio, ya trabaja en el presupuesto, dos semanas entrega el presupuesto y protector.

“Nos vamos a esperar estas dos semanas, después nos iremos al municipio a gestionar a ver cuándo la empiezan, si es con el Estado o la federación”, comentó Juan Manuel de Alba.

En otros años bajaban proyectos como techumbres, canchas, escuelas a través del Gobierno Federal, mientras que el gobierno del Estado entrega despensas y tinacos, pero con la llegada de López Obrados al poder se cancelaron.

Ya no hay cuartos, techos, baños, proyectos como los de antes cuando había corrupción pero se veía que dependencias hacían algo, ahora no, ahora las dependencias tienen proyectos precisos que no realizan y tampoco se apoya.

“Antes había corrupción, había desvíos de recursos, pero a la gente se le daba, el problema no es que funcionarios se roben el dinero, el problema es que se roban y no dan nada, si ahorita son muy honestos y todo pero pues no dan nada”.

Ahora solo se enfocan en estrategias para tener un mayor número de militantes, el presupuesto de egresos del 2021, es electorero van aumentar becas Benito Juárez y a adultos mayores, pero los Servidores de la Nación solo acuden con militantes de Morena.

Aun así estarán haciendo gestiones en los niveles de gobierno para que las decenas de familias de la colonia puedan tener la energía eléctrica en sus hogares.