Curva de contagios bajó porque se están haciendo menos pruebas

Desde hace una semana, se ha reportado la disminución de casos positivos diarios de coronavirus en México, lo cual ha generado cierta confianza en la población; no obstante, se especula que la baja de casos es porque ya no se realizan pruebas de COVID-19.

Se reveló, mediante un hilo de Twitter, que bajó la aplicación de pruebas para detectar el coronavirus. Además, dieron a conocer que de las personas que son sometidas a los test, el 70% resulta positivo.

El usuario Tomas Pueyo, quien se define como “analista de coronavirus”, presentó una serie de gráficas en la que resalta los datos sobre la positividad de COVID-19 en las personas y las pruebas que se realizan. Las cifras arrojan gran diferencia entre las pruebas realizadas y los casos positivos en México.

Pero no un poco menos. ¡Muchísimo menos! ¡Y sigue subiendo la tasa de positividad! Ahora el 70% de las personas testeadas salen positivas. ¡EL 70%! [3/10] pic.twitter.com/2lanEL3acb — Tomas Pueyo (@tomaspueyo) June 30, 2020

“La conclusión inmediata es que no tenemos ni idea de los casos. Eso en sí no es tan preocupante. Lo que sí preocupa es que si no se saben casos, no se tratan. Si no se tratan, la gente muere. Pero como no se registran, no tenemos ni idea de las muertes de coronavirus…”, escribe Tomas Pueyo.

Además, el internauta destacó que hace unos meses, el diario The New York Times afirmó que el gobierno mexicano estaba ocultando cifras de casos positivos y decesos de coronavirus en el territorio nacional.