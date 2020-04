Da a luz y muere por coronavirus

PUBLICIDAD

Después de diez días hospitalizada en la ciudad de Saltillo, falleció la enfermera monclovense Gabriela González, derivado de complicaciones por el Covid-19. Su hijo de cinco días de nacido se encuentra libre de la enfermedad y en observación médica.

Gabriela ingresó el día 2 de abril a la Clínica 2 del Seguro Social en Saltillo, días antes le habían informado que era positivo a Covid-19, contaba con alrededor de 35 semanas de gestación y los médicos no podrían realizarse la cesárea en la Clínica 7 de Monclova por el problema del contagio masivo.

Fue la primera mujer embarazada en dar positivo al coronavirus, trabajaba como enfermera en el Seguro Social. Durante el parto inducido, tuvo complicaciones y nunca logró recuperarse, el virus del Covid-19 dañó gravemente sus pulmones, a los días le empezaron a fallar y los médicos no pudieron hacer algo más.

El bebé de seis días de nacido al que se le conoce como el “niño milagro”, pues dio negativo a la enfermedad, se encuentra estable y bajo observación médica. Gabriela dejó a su esposo quien se encuentra en la capital del estado, quien también dio positivo al Covid-19, y a su hija de once años de edad.

Cabe destacar, también falleció la señora Guillermina Tobías de 61 años de edad en el bloque B de la Clínica 7 del IMSS, luego de tener contacto con Gabriela, quien a su vez tuvo contacto con el doctor Hugo Maciel en un funeral hace algunas semanas.

Puedes leer: ¡Lo prensa tráiler!

“Hoy es un día muy distinto para mí, aún no comprendo tu partida Guille, me duele tanto. Hace apenas una semana leía unos de tus comentarios diciéndome que me cuidara. De un momento a otro me volví a mi infancia para ver lo feliz que fui de tenerte a mi lado desde pequeña. Esto me parte el corazón. Pero tus consejos, tu admiración y todo el amor que me diste lo llevaré siempre conmigo. Sé que las puertas del cielo se abrieron para recibirte. Descansa en paz madrina querida. Te quiero mucho”, escribió su ahijada en redes sociales.