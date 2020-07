Da positivo a coronavirus el conductor Roberto Carlo

PUBLICIDAD

El conductor de televisión Roberto Carlo, de Sale el Sol, anunció que dio positivo en la prueba de coronavirus.

El conductor detalló que se sintió mal en la grabación del programa: cuerpo cortado, dolor de cabeza, diarrea y dolor muscular fueron algunos de sus síntomas.

«Ayer ya no supieron de mi porque estaba mal pase uno de los peores días de mi vida, con una migraña horrible, ayer por la mañana comencé con falta de aire y decidí que me atendieran en el servicio médico del programa pero a lo largo del día me comencé a sentir peor», explicó.

Asegúro que, aunque se siente mejor, permanecerá en cuarentena y no estará algunos días en el programa matutino.