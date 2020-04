Da positivo Subdirector de Salud

PUBLICIDAD

FRONTERA, COAH.- El Sub Director de Salud Municipal Carlos Araiza dio positivo a la prueba de COVID-19 que se le practicara el pasado viernes 10 de abril, por lo que fue enviado a resguardo a su domicilio y será en 15 días más cuando se le realizará una segunda prueba para determinar si no cuenta ya con el virus por ser un paciente asintomático.

Fue el mismo Director de Salud quien anunció que el examen que le fue practicado resulto positivo, siendo este el caso número 5 en el municipio de Frontera.

El médico dijo que se realizó la prueba porque durante varias semanas participó en las labores de limpieza y sanitización no solo en las diversas calles del municipio, sino también en las instalaciones de la clínica 9 del IMSS.

“Estamos asintomáticos, nos está yendo muy bien, no presento síntomas severos, sin embargo para no ser un foco de infección en la presidencia municipal se envió a los trabajadores del departamento a realizarse la prueba y con ello corroborar que no existan más contagios”.

Araiza Bandt dijo que será hasta dentro de 14 días que se realizará de nueva cuenta la prueba para determinar si ya no cuenta con el virus y de esa manera se pondrá integrar a las actividades de su departamento.

“La gente debe cuidarse porque pueden presentarse muchos casos asintomáticos como el mío y el objetivo de quedarse en casa es que no afectemos a personas vulnerables a quienes este mal puede provocarles síntomas respiratorios severos”.

El Director comentó que aunque no se cuenta con un tratamiento especifico para tratar este virus, se encuentra tranquilo, toda vez que al no presentar síntomas severos solo tiene que esperar a que pasen los periodos establecidos y determinar por medio de un segundo examen si puede o no regresar a laborar.