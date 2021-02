Daft Punk podría estar con The Weeknd en el Super Bowl LV

PUBLICIDAD

Se rumora que Daft Punk, Kendrick Lamar y Ariana Grande cantarán al lado de The Weeknd en el Super Bowl LV

En redes sociales se ha viralizado el nombre de agrupación Daft Punk pues un rumor apunta a que podrían participar al lado de The Weeknd en el Super Bowl LV del proximo 7 de febrero del 2021.

Una supuesta filtración del tracklist de The Weeknd habría revelado que Daft Punk participaría con él durante el show del medio tiempo del Super Bowl LV, lo cual ha hecho que las redes sociales exploten.

Sin embargo, no solo Daft Punk estaría presente junto a The Weeknd en el show del medio tiempo del Super Bowl LV, sino que nombres como Kendrick Lamar y Ariana Grande también figuran en el supuesto tracklist que circula en las redes como Twitter .

Esto sería a que The Weeknd tiene planeado interpretar canciones en el show del medio tiempo del Super Bowl LV con colaboraciones que hizo con estos artistas, mismos que se convirtieron en todo un hit como ‘ Starboy ’ con Daft Punk, ‘Prey For Me’ con Lamar y ‘Love Me Harder’ con Arana Grande.

No obstante, aunque muchos usuarios que han compartido el supuesto tracklist que presentará en el show del medio tiempo del Super Bowl LV, el cual incluye alrededor de 18 canciones y que aseguran que este mismo aparece en la página oficial de The Weeknd, este no se encuentra y ni el músico canadiense ni los organizadores de la NFL han confirmado dicho rumor.