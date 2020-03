Daniel “Pato” Flores Rivera entrena desde casa

PUBLICIDAD

Los beisbolistas son personas que actualmente se encuentran sin empleo, debido a la contingencia del COVID-19, el joven lanzador Daniel “Pato” Flores Rivera campeón con el equipo de Acereros de Monclova y ahora perteneciente a los Piratas de Campeche habló para los lectores de periódico La Voz de cómo sigue manteniéndose en forma desde casa.

¿Cómo has pasado desde que comenzó la contingencia?

La verdad he estado muy bien ya que estoy en compañía de mi familia, con mi pequeño hermano al lado no me aburro ya que es un niño muy enérgico y se pueden hacer actividades con él a diario.

¿Cuál es tu plan de trabajo para mantenerte en forma?

Pues estoy adaptándome a las rutinas que me tocan diariamente, tal vez no son igual de fuertes que las que trabajamos en el campo, pero si podemos suplir con otros ejercicios.

¿Qué tan difícil es estar sin béisbol?

Realmente se extraña estar en el campo, no creo que solo nosotros como jugadores, sino todos los aficionados al deporte, pero esto es una pandemia a nivel mundial, no nos queda otra cosa más que esperar.

¿Cómo te ha afectado?

Yo creo que no solo a nosotros nos ha afectado, esto es mundial, momentos difíciles, beisbolistas, gente que trabaja en los estadios, familiares, hay que permanecer en casa para poder evitar que esto se haga más grande, es cuestión de esperar y el día de mañana poder volver a nuestras rutinas normales.

“Finalmente agradezco a la gente que me sigue, cuídense mucho, pronto nos vemos desde el diamante de juego, haciendo lo que nos gusta”.