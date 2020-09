Daniel Radcliffe regresaría a Harry Potter… pero solo sin J.K. Rowling

PUBLICIDAD

La saga ‘Harry Potter’ sigue muy viva. Aunque los fans están esperando la tercera cinta de ‘Animales fantásticos’, muchos sueñan con una nueva entrega cinematográfica protagonizada por el ya no tan joven mago.

Pese a que Daniel Radcliffe era reacio a volver a la franquicia, al menos a corto plazo, parece que el actor se lo ha pensado mejor y está abierto a regresar. Eso sí, con una condición: que J.K. Rowling no esté involucrada.

Según informa We Got This Covered, Radcliffe estaría considerando volver a la saga, pero solamente si la autora de la serie de libros original no está en el proyecto. Debido a sus controvertidas y reiteradas declaraciones sobre la transexualidad, el intérprete no quiere estar relacionado con Rowling.

Aunque el medio apunta a que sus fuentes son las mismas que las que revelaron que Ahsoka Tano estaría en ‘The Mandalorian’ y el cameo de Ryan Reynolds en ‘Hobbs & Shaw’, toca seguir siendo cautos, pues ni Warner ni los representantes del actor han confirmado este interés.

En el hipotético caso de que Radclife volviese a meterse en la piel del joven mago, podría ser en la adaptación cinematográfica de ‘Harry Potter y el legado maldito’, la popular obra de teatro en la que Rowling solo estuvo involucrada en parte de la historia y cuya autoría comparte con Jack Thorne (que fue el que escribió el libreto de la obra) y John Tiffany.