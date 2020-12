Danna García perdería la memoria a causa del Covid-19

PUBLICIDAD

Después de permanecer en el ojo público tras haber estado enferma de Covid-19 durante varias semanas , la actriz Danna García se sinceró sobre las secuelas que le dejó el virus en una reciente entrevista para la revista Vea.

La colombiana, Danna García reveló que después de recuperarse de Covid-19 su memoria se vio afectada, por lo que su esposo es quien la ayuda a estar consciente y a recordar las cosas.

“Se te va la memoria. Mi marido me hace tareas, me dice, ‘apréndete todos los días unos versos de un poema, y luego yo te los pregunto’. Me ha servido mucho, porque para grabar necesito buena memoria”. Danna García