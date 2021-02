Danna Paola aprendió a quererse

PUBLICIDAD

CIUDAD DE MÉXICO.

Para Danna Paola todo lo que ha enfrentado para mantenerse en los sets de grabación y los escenarios la ha hecho convertirse en una mujer que sabe lo que quiere, a pesar de la discriminación que sufren algunas mujeres.

“Yo fui subestimada muchas veces cuando decidí volver a la música. Me cerraron muchas puertas, quise colaborar con un montón de artistas que no querían hacer cosas conmigo, compositores, autores. Me costó regresar y decir que quería hacer música. Decidí hacerlo yo sola, con el apoyo de mi equipo y de mi disquera, con mi gente, mi familia y mis amigos.

“Creer en mí me hizo imponerme, sin ser ególatra. Fue complicado, pero poco a poco con mi trabajo me he ido ganando un lugar. Le agradezco a la vida y a Dios porque cuesta trabajo ir en contra de lo que está estructurado. Son retos en mi vida, siempre trato de ser positiva y eso es parte de la energía para lograr lo que quiero”, compartió Danna en entrevista con Excélsior.

A la par del éxito de Élite, serie de Netflix, Danna vivió un proceso de cuatro años en el que se reencontró con ella misma y colocó sus prioridades en otro orden, comenzando por regalarse un cambio de vida que llegó a partir del aprendizaje del amor propio, de la autenticidad y la honestidad.

En ese camino de aprendizaje estuvo su personaje Lucrecia. que la ayudó a sacar una parte de ella que no conocía y también encontró en la música la mejor forma de expresarse. De ahí surgió K.O., su más reciente producción discográfica, con la que Danna se afianzó.

“Ha sido un proceso de crecimiento, de entender que el amor propio es uno de los actos de valentía más grandes que uno hace en la vida. Fue de lo que más trabajo me costó aprender pero cuando lo entendí mi vida cambió al 100%. Ha sido un proceso de altas y bajas, y justo es lo que me ha hecho entender el poder que tengo como mujer. He aprendido que mi trabajo es la única manera que tengo para expresarme, no a través de chismes y rumores o lo que se dice de mí”, enfatizó.

“Lucrecia (su personaje) sacó una parte de mí que aprendí. Tiene muchas cosas mías, como de repente evadir y ponerte tantas caras y de pronto ser vulnerable y fría. Decidí darme mis tiempos, rodearme de mujeres que me sumen en el tema del feminismo, derribar el machismo, que mis canciones tengan mensajes y ser auténtica. Eso creo es lo que me ha hecho ser muy libre y estar en un momento tan pleno de mi carrera. Lo más importante es sentirme bien conmigo misma, ha funcionado y a la gente le ha gustado verme real, no inalcanzable”, agregó.