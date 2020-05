Darían más de 45 mdd por Lozano

PUBLICIDAD

La salida de Hirving Lozano del Napoli podría estar cada vez más cerca, y aunque se decía que podría reencontrarse con Carlo Ancelotti en el Everton, quien se estaría apuntado a lo grande sería el Manchester United.

De acuerdo al diario italiano Corriere dello Sport, los Red Devils están analizando la posibilidad de fichar al Chucky, por el cual estarían dispuestos a pagar 47.5 millones de dólares, cantidad que superaría los 45 millones de dólares que pagó el club italiano por el azteca el verano pasado.

Los directivos del United creen que Lozano es un jugador que podría encajar en el esquema de su equipo, además de que podrían lograr un impacto comercial como el del fichaje de Javier Hernández en 2010.

No es el primer equipo de la Premier que se interesa en Lozano. Hace unos meses se habló de la posibilidad de que Chucky pudiera estar en el Everton con el estratega Carlo Ancelotti, quien fue factor determinante para que el mexicano llegara al Napoli en 2019. Sin embargo, cuando el lugar de Ancelotti fue ocupado por la ex figura del Mián, Gennaro Gattuso, sus planes no incluían a Lozano y fue relegado al banquillo.

Gattuso ha sido claro con su idea de no apostar por Lozano a pesar de que le ha visto cualidades. “No puedo poner a Chucky Lozano en la cancha sabiendo que no le irá bien. Sé que a nivel de club no me estoy portando bien pero busco futbolistas útiles”, sentenció duramente durante una conferencia de prensa en febrero.

Por su parte, el joven que se ha convertido en un referente de la selección mexicana publicó hace unos meses un contundente mensaje respecto a la difícil situación que está viviendo en la actualidad en relación al desempeño y nivel deportivo que ha mostrado dentro de la cancha.