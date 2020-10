«De milagro» AMLO terminó la escuela

PUBLICIDAD

México.- El presidente AMLO dijo que terminó la escuela «de milagro» por la beca que recibió durante sus años de estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su conferencia mañanera de este martes 6 de octubre, el mandatario federal lamentó que opositores a su gobierno que cuestionen la entrega directa, sin intermediarios, de becas o apoyos para estudiantes. Aseguró que, muchas veces, las becas son el único apoyo que jóvenes de escasos recursos reciben para tratar de mantener a flote sus estudios.

Recordó que en sus tiempos de universitario vivía en la Casa del Estudiante Tabasqueño con otros 80 jóvenes, con quienes compartía techo y comida. Dijo que ese apoyo le permitió llegar hasta su actual posición de titular del Poder Ejecutivo.