¿De qué murió Christian Bach? Uno de los secretos que Humberto Zurita se llevará a la tumba

De acuerdo con el actor Humberto Zurita fue su propia esposa Christian Bach, quien tomó la decisión de no hacerse notar durante los últimos años de su vida

PUBLICIDAD

¿De que murió Christian Bach? o ¿Qué enfermedad tenía la actriz Christian Bach?, se siguen preguntando muchas personas a más de un año de la querida actriz originaria de Buenos Aires, Argentina. Supuestamente la actriz padeció esclerosis múltiple durante los últimos años de su vida, algo que su familia no ha confirmado. Y precisamente su viudo Humberto Zurita manifestó que la causa del fallecimiento de su esposa, será un secreto que se llevará a la tumba.

Christian Bach se caracterizó por ser una actriz que mantenía su vida privada lejos de los reflectores; nunca estuvo involucrada en algún chisme. Era conocida por su fascinante trayectoria artística. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante para su programa «El minuto que cambió mi destino», el actor señaló que la decisión de no hacerse notar en los últimos años de su vida, fue únicamente tomada por su esposa.

La muerte de Christian Bach tomó por sorpresa a sus millones de fans y a todo el mundo del espectáculo. Falleció el 26 de febrero de 2019, sin embargo, su familia dio a conocer estar lamentable noticia días después, el 1 de marzo.

«Es una cosa de ella, es algo que ella decidió. Ella tomó esa decisión en su vida y se guardó y la guardamos, y así va a ser siempre. Dijimos lo que teníamos que decir (sobre su muerte), bueno, comunicamos a la gente y a sus fans que había muerto. Pero no hay que hacer un circo de esas cosas, pienso yo y nunca lo quisimos hacer ni de nuestras vidas cuando estábamos en vida, cuando ella estaba en vida, y bueno, hay muchos secretos que se lleva uno a la tumba».

El actor Humberto Zurita contó en la entrevista antes mencionada, que sus hijos y él prefieren que recuerden a Christian Bach por la mujer que fue, por su trabajo actoral y no por la enfermedad que le quitó la vida. «Yo subo muchas fotos de Christian a mi Instagram y luego la gente piensa que estoy triste o que estoy mal, pero no, son homenajes que le hago, siempre trato de que la sigan recordando bella, como era. Trato de buscar las mejores fotos de ella y subirlas con una buena poesía mía o que le robé a un poeta, porque qué sería de los poetas si nosotros no habláramos de ellos».

Humberto Zurita compartió esta reflexión sobre la muerte de su esposa Christian Bach: «son los ciclos de la vida, ahí sí la naturaleza es cruel, creo que además ella así vivió su vida y así fue hasta el final, por eso no hemos hablado mis hijos y yo mucho de este suceso tan doloroso para nosotros, pero que tiene sus ciclos, tiene muchos ciclos, te enojas, dejas de creer, no sé si reclamas, te peleas, pasas por muchísimas cosas hasta que te va cayendo esa paz o ese entendimiento de comprender que la vida es así y hay unos que se van antes que otros».

En agosto pasado el actor publicó este mensaje en su feed de Instagram en memoria de su amada esposa, un homenaje como mencionó. «El amor y el deseo son las alas del espíritu para las grandes hazañas. Y así viví a tu lado: con el deseo siempre de encontrarte feliz y plena, de darte lo que el mundo nos negaba. Tenía siempre un reto para darte, un amor para quererte y una pasión por alcanzar lo inalcanzable. Fuiste y eres el motivo por el que yo vivo entre los vivos, con ganas de hacer que cada instante sea inexplicablemente bello, porque entre las cosas más sencillas me engrandezco y me alimento del tiempo que me queda, para saber que eres el murmullo que despierta mis ganas de llegar a tiempo.

«Éramos perfectos cómplices y así nosotros lo creímos y fuimos labrando un camino juntos de la mano, con respeto y con cariño, con amor, pasión y un gran deseo de amalgamar mi alma con la tuya, para infinitamente viajar por las estrellas y hacer de nuestras vidas un cielo lleno de luz y de esperanza, un universo para anidar un día junto a los hechos irrevocables de nuestra necedad por ser los que decidiéramos a cada paso que dábamos haciendo de cada día, un día hecho a la medida.»