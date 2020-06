Debe AHMSA 350 mdp a 30 afiliados de CMIC

PUBLICIDAD

Un recurso de 350 millones de pesos adeuda Ahmsa a 30 afiliados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de los cuales solo 5 siguen en operación, el resto atraviesa por una situación muy complicada.

Lo anterior lo dio a conocer Raúl Flores González quien luego de la reunión que se realizó la mañana de ayer en el Autódromo aseguró que tanto proveedores como contratistas están unidos, preocupados por la falta de pago de Ahmsa, pero unidos.

Dijo que esperan que se aumente el monto que estarán pagando cada semana, pues lo ideal es buscar lo mejor para que salgan adelante.

“La mayoría ya cerraron sus empresas, otros siguen trabajando incluso para Ahmsa pero todos están con un problema económico muy fuerte, hay quienes ya no pueden, no que ya no quieran prestar el servicio a Ahmsa pero por la falta de capital de trabajo no pueden y eso está en Altos Hornos con eso pueden reactivarse o buscar trabajo en otros Estados, pero si están frenados por la falta de pagos”, comentó.

Además mencionó que hay empresas que están en otras cámaras a las que se les sigue adeudando y otras que no pertenecen a las cámaras de la región y que también tiene adeudos.

De las 30 constructoras a las que Ahmsa les deben, un promedio de 25 ya no están operando, otras tienen material que tenían que surtir junto con el proyecto, se los van a deber.

Comentó que lo único que queda es esperar a que la unión con Villacero se realice para que haya flujo y se pueda pagar a los proveedores, para esto se necesita tiempo, y puede ser entre 90 y 100 días más.

Argumentó que no planean un cierre de puertas, pero si proponen manifestación pacífica para que se les pague, no hay fecha para esto y en gran parte todo depende de la junta que estaba programada para ayer en la tarde con directivos de Altos Hornos de México.