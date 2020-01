Deben padres aceptar revisión de mochilas

PUBLICIDAD

Los operativos mochila son una disposición de la Secretaría de Educación Pública que deben acatar los padres de familia, siendo los alumnos los que saquen sus pertenencias vigilados por elementos de la Policía Escolar y maestros, dio a conocer Félix Alejandro Rodríguez Ramos.

La balacera realizada por un alumno de once años en un colegio de la ciudad de Torreón, puso en alerta a personal de Servicios Educativos, psicólogos y padres de familia, pues hay algunos padres que siguen reacios a que los elementos ingresen a los planteles y “dañen” a sus hijos.

Félix Rodríguez dijo, fue un hecho lamentable y la SEP ha sido clara a las acciones que se deben implementar en la revisión de mochila. En primer término, los padres de familia deben revisarla antes de salir de casa y otra en la institución, donde hay presencia de padres, el director y maestros.

“Es una disposición y no se les pregunta a los padres de familia para salvaguardar la integridad, física y mental de sus hijos, es importante saber escuchar a los menores y no olvidar que están en etapa formativa, es decir, como adultos no deben de desesperarnos ante las incidencias que son áreas de oportunidad para que el hijo o alumno aprenda”.

Exhortó a resguardar las armas, en el caso de los padres de familia que tengan para que no estén al alcance de sus manos, como sucedió con el menor en Torreón.