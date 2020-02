Decirle ‘mascota’ a tu perro puede ser ‘ofensivo’: PETA pide no hacerlo

Jennifer White, presidenta de Personas por el Trato Ético de los Animales, mejor conocido como PETA, declaró durante una entrevista en Reino Unido que las personas no deben referirse a sus animales como ‘mascotas’ pues es ‘despectivo’.

La mujer pidió que se llame compañeros a los gatos y perros que vivan con las personas.

Animal welfare group PETA want people to refer to their pets as companions.@piersmorgan is not impressed! 😂😂 pic.twitter.com/BtVLAprwWY

— Good Morning Britain (@GMB) February 4, 2020