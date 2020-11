Deja el COVID graves secuelas

PUBLICIDAD

Especialistas indican que los pacientes contagiados de COVID, después de diez o 14 días ya no transmiten el virus, pero sí quedan con secuelas que hay que observar.

“Fui al seguro y me dijeron que era positiva. Estuve en terapia intensiva, ocho días hospitalizada. No me sentía mejor, pero como había mucho enfermo, me dijeron que me fuera a casa a seguirme recuperando”, dijo la señora Rosa.

Rosa padeció COVID hace 4 meses. Tras su hospitalización, se recuperó poco a poco en casa. Su prueba salió negativa, pero hoy sigue teniendo molestias.

“Mucho dolor de huesos ahorita que hace frío, me duele la cabeza, no puedo respirar, camino y tengo que ir calmadita porque si me agito no puedo respirar. Uno de mis pulmones, el izquierdo me duele, siento que se me revienta”, explicó.

“Falta de aire, oxígeno, eso era algo esperable, pero ahora nos damos cuenta de algo diferente, algo como una persistencia de problemas, incluso en los casos leves. Quedan con molestias que van desde la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, dolor de cabeza, dolor muscular, fatiga crónica”, refirió Juan Luis Mosqueda, infectologo y director del Hospital de Alta Especialidad del Bajío Ssa.

Este especialista explica que los pacientes asintomáticos no presentan secuelas, y que son los adultos mayores quienes son más propensos a tener síntomas persistentes.

“Sin duda lo más severo es el daño pulmonar, por otro lado, vemos secuelas a nivel cardiaco, del sistema nervioso o incluso de los riñones. Pero en el otro extremo tenemos cosas que parecen leves, pero son importantes para la gente, dolor de cabeza, malestar general, cansancio”, concluyó el infectologo Mosqueda.