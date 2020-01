Dejan de recibir beca de Bienestar

PUBLICIDAD

Cada vez son más los casos de adultos mayores que dejaron de recibir su pensión del bienestar y que buscan una solución a su problema, tal es el caso de Don Catarino Menchaca de 78 años de edad quien dejó de trabajar como empacador debido a que vio en dicha pensión una oportunidad de anivelar sus finanzas, pero desde hace 4 meses ya no la recibe.

“No sé porque ya no me llegó y pregunto y pregunto y nadie me da una respuesta, ya debo la luz es la que me llega de 2 mil pesos, ¿cuándo completo? estoy esperando si me cae o no”, señaló Don Catarino.

Dijo que desde el año pasado le empezó a llegar desde que inició el programa, pero de cuatro meses a la fecha ya no le llegó nada, por lo que empieza a sospechar que hay un mal manejo y que alguien puede estar quedándose con su dinero.

“Como lo han hecho antes, mi esposa estaba en el programa de 65 Más, de repente no llegaba íbamos a preguntar y nadie nos decía nada, yo ya fui la Secretaría del Bienestar pero nada, han de haber dicho quítaselos a estos viejitos al cabo no van a reclamar”, señalo Don Catarino.

Dijo que anteriormente trabajaba como empacador hasta que lo despidieron debido a que llegó a la edad límite, esto no le preocupo porque la pensión le ayudaría mucho y de la noche a la mañana dejó de recibirla sin alguna explicación, ahora la situación económica por la que atraviesa es complicada.

José Cruz Lara es otra persona afectada, mencionó que solamente tiene su pensión que es mínima, recibe mil 800 pesos por mes, no es suficiente y también dejó de recibir el apoyo del Gobierno Federal.

A diario y desde el 21 de diciembre, en la casa de gestoría de la diputada federal Melba Farías se reciben este tipo de casos que serán llevados a México para que pronto se dé una explicación.

Reciben de 13 a 15 personas, el lugar está ubicado en la calle Rafael de la Fuente y privada Riojas # 312 Zona Centro de Monclova, la gente interesada puede acudir en un horario de 9:00 am a 1:00 pm y de 3:00pm a 6:00pm.

El próximo 15 de enero se llevarán a México se tendrá respuesta en una semana y media aproximadamente, actualmente suman 180 quejas de adultos mayores que ya no recibieron la pensión.