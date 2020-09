Dejan morir a su padre

PUBLICIDAD

Dejan morir a paciente de 88 años de edad en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social, familiares de Roberto Durán Herrera señalaron que el personal de Urgencias de la Torre A no lo atendieron durante 40 minutos aunque les pidieron a gritos que lo revisaran. Los hechos ocurrieron el martes 22 de septiembre poco antes de las 8:00 de la noche, el señor Roberto comenzó a sentirse mal en su domicilio ubicado en la colonia 1 de Mayo, su hija Beatriz Verónica Durán pidió una ambulancia al 911.

“Hablé al 911 para pedir ayuda y me estaban pidiendo muchos datos y estaba perdiendo tiempo, el tiempo es oro y me lo llevamos en el carro, junto a mi hijo y unos vecinos”.

Llegaron a la Cruz Roja y Beatriz corrió a pedir apoyo al personal, la enfermera que lo revisó en el automóvil le dijo que tenía pulsación y que lo trasladaran al IMSS para ver si lo podían reanimar con oxígeno ya que ellos no contaban con el equipo.

Ingresaron por el área de ginecología de la Clínica 7 del Seguro Social poco después de las 8:00 de la noche, donde el personal solo dejó al señor sentado en una silla de ruedas y no lo revisaron.

“No lo pusieron en la camilla ni le hacían nada, yo me empecé a estresar y les grité que lo atendieran, que era un ser humano y delante de mí no hicieron nada, me saco un guardia a la fuerza. Llegaron mis hermanas y nos tuvieron ahí 40 minutos, todo el tiempo insistí”.

Luego escuchó comentarios que llegarían elementos de una corporación de Seguridad Pública y trabajadores de una funeraria, cuando arribaron Beatriz les preguntó por quién había acudido, “por un adulto mayor al que habían traído en un auto particular”, le respondieron.

Fue entonces que junto a sus cuatro hermanas, entraron a la fuerza al área de Urgencias donde encontró a su papá todavía sentado, comenzó a gritarles a los trabajadores por faltar a su ética profesional y dejar morir a su papá.

Señalaron que además de recibir maltrato de los guardias, la familia procederá a demandar al Seguro Social por negligencia médica ya que en ningún momento le brindaron los primeros auxilios ni intentaron resucitarlo.