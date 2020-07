Dentista le niega atención al enterarse que era enfermera

PUBLICIDAD

Ella es Jenifer Alejandra Gómez quien es auxiliar de enfermería en la clínica 3 del IMSS, este miércoles acudió con un dentista en Pabellón de Arteaga quien le negó la atención al enterarse que era enfermera.

De acuerdo con Jenifer, el dentista con el que iba por primera vez le pido que llenara un cuestionario relacionado con síntomas de covid; sin embargo, lo perdió y el día de la cita le aplicó el cuestionario antes de atenderla.

Jenifer comenta:

“Me paso a donde está el lugar donde atienden a los pacientes, me siento y me dice pues te voy hacer el cuestionario y empezó has tenido fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, no, ¿has salido de viaje en los últimos 15 días o fuera del estado? le dije no. Me dijo a qué te dedicas, le dije soy enfermera, me dijo y ¿tienes contacto con personas que son positivas a covid? , pues yo le dije que si, pues yo trabajo en un hospital además de que por la situación he tenido muchos compañeros que han salido contagiados de coronavirus y hasta jefes, entonces pues yo dije voy a ser honesta y me dijo: ¿no te has hecho una prueba?

«Y dije no, pues es que eso en realidad no depende de mi, el instituto no me la hace y no es porque diga uno me lo hacen y ya , de hecho no no la hacen, de hecho si está como muy mal eso, porque solamente si llegas a tener fiebre o tienen un cuestionario que te hacen, pero si no tienes fiebre aunque tengas algún otro síntoma: fiebre, dolor de cabeza, pues batallas para que te hagan la prueba, y le dije no me han hecho ninguna prueba. Me dijo: sabes qué, voy tener que suspender tu cita y yo le dije pero por qué y me dijo eres una persona que puede tener el virus y yo cómo sé“.

Pese a que Jenifer le explicó que no había presentado síntomas y que el dentista traía todo el equipo de protección como careta N95, bata y guantes le pidió que se retirará del consultorio.

Jenifer;

“Me dijo yo no puedo saber, eres un potencial riesgo, entonces te voy a pedir que te retires y yo me quede así como de, ¿es en serio?, no crei en el momento“

A ella nunca le había tocado vivir una experiencia tan amarga.

“No se vale que nos hagan este tipo de cosas, porque somos seres humanos. Ante cualquier cosa somos será humanos y merecemos respeto y yo digo pues nosotros, sí, está bien nos exponemos, no porque queramos sino porque es nuestro trabajo y porque nos tocó vivir esto y tenemos que entrarle. Y bueno yo digo si él no quiere tener pacientes que sean focos como yo , pues entonces que no abra el consultorio , no había querido hacer público la persona que me hizo. Está ubicado aquí en Pabellón de Arteaga, está por, le llaman la calle ancha, la farmacia de la calle ancha, enfrente, en una esquina. Es un consultorio naranja“.

Jenifer hizo un llamado a la sociedad.

“Yo quiero decirle a la gente que sea como más consciente en el hecho que todos estamos expuestos“.

Jenifer ha visto a más 12 compañeros de su área de urgencias contagiados de covid-19 por lo que pide a la población cuidarse.