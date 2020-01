Denuncia acoso de su ex pareja

PUBLICIDAD

Andrea Montañés Duarte dijo temer por su integridad y la de su hijo, luego de que su expareja sentimental y su familia constantemente la amenazan, incluso ha utilizado influencias pues elementos de la policía municipal de Frontera intentaron ingresar a su domicilio sin ninguna orden.

Josué Israel de la Cerda Martínez, es el papá de su hijo quien hace días la acusó por haber sustraído al menor, pero no es así, la madre señaló que es ella quien tiene la custodia legal de su hijo y que en diciembre él se lo llevó sin su autorización a la ciudad de Monterrey, sin ni siquiera avisarle, solo pasó por él al colegió y la madre no volvió a saber nada durante un mes.

“Tengo la custodia de mi hijo desde que nos divorciamos, mi niño tiene 10 años y él no quiere estar con su papá, pero yo quiero que ya nos deje en paz”, comentó.

Intentaron entrar la casa de su mamá, el jueves pasado, usaron la fuerza y estaban con uno de los jefes de Seguridad Púbica de Frontera, a quien identifica como Pepo Ramos García que es amigo de la familia de su ex esposo, quisieron entrar a casa de su mamá sin alguna orden, estaban encapuchados y ni siquiera saben a qué fueron, eran dos elementos y una mujer.

“Temo por mi integridad, la de mi hijo y la familia, no solo por parte de mi pareja sino también de su familia, porque me han dicho que conocen gente mala, me imagino que a las influencias que tienen en diferentes corporaciones”, señaló la madre angustiada.

Dijo que el papá se lo quiere quitar de mala manera, pero desde el 2017 ella tiene la custodia, nunca le ha negado la convivencia con el papá ni si quiera cuando no le corresponde e incluso ahora es el mismo niño quien no quiere estar con él.

Hay demandas en diferentes corporaciones, también en la Pronnif, incluso hace un año, fue detenido en el Centro de Justicia y Empoderamiento, el hombre tenía orden de restricción, por atacarla y amenazarla.

“Quiero que me deje en paz, esto ya es de muchos años, yo he hecho todo legal, no sé porque tengo que defenderme, tengo que estar pidiendo permisos en la escuela, para que mi hijo no vaya porque él va a ir por él”, señaló.